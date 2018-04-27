Семеро погибли при резне в китайской школе

Жертвами резни в школе в провинции Шэньси на северо-западе Китая стали семь человек. Ещё 12 получили различные травмы. Об этом сообщают местные власти.

По уточнённым данным, ЧП произошло, когда дети выходили из учебного заведения и направлялись домой.

Преступник задержан. Его мотивы неизвестны. По сообщению местных властей, нападение было внезапным.