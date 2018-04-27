Семеро погибли при резне в китайской школе

Жертвами резни в школе в провинции Шэньси на северо-западе Китая стали семь человек. Ещё 12 получили различные травмы. Об этом сообщают местные власти.
突发【陕西榆林米脂县发生恶性砍学生事件！】今日下午19点左右，米脂县某中学附近发生恶性事件，多名初中学生在放学路上被人砍伤，有学生被砍身亡。目前，嫌疑人已被警方控制。当地市县两级公安部门正在紧急处理。 pic.twitter.com/jv0X2Iohsa— 炼兵 (@fangli525) 27 апреля 2018 г.
陕西米脂县刚发生的 pic.twitter.com/yDE1b9BtoU— 让你惬意 (@wwjhlej1881) 27 апреля 2018 г.
По уточнённым данным, ЧП произошло, когда дети выходили из учебного заведения и направлялись домой.
Преступник задержан. Его мотивы неизвестны. По сообщению местных властей, нападение было внезапным.
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