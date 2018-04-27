Не холодная война и не партнёрство. Столтенберг оценил отношения между РФ и НАТО

Ранее генсек НАТО заметил, что в условиях высокой напряжённости важно продолжать открыто разговаривать с Россией.

Россия и НАТО не находятся в ситуации холодной войны, однако эти отношения нельзя назвать и партнёрскими. Такую точку зрения высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что стороны сейчас находятся в новой ситуации, в которой они ранее никогда не были.

— Мы более не в состоянии старой холодной войны и не в состоянии стратегического партнёрства, которое мы пытались построить после холодной войны, — сказал он на пресс-конференции по итогам пленарного заседания глав МИД альянса. — Это нечто совершенно новое.

Как писал Лайф, ранее Столтенберг заметил, что в условиях высокой напряжённости важно продолжать открыто разговаривать с Россией.