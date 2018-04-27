Учёные сделали плавающего робота-угря

Разработчики утверждают, что их изобретение в дальнейшем можно будет использовать для изучения подводной флоры и фауны.

Американские учёные создали прототип мягкого подводного робота, который может бесшумно перемещаться под водой, извиваясь всем телом, подобно угрю.

В качестве основы для своего нового изобретения учёные взяли лептоцефала — личиночную стадию развития угрей и некоторых родственных им видов. Их отличительной особенностью является полностью прозрачное лентовидное тело.

Использование микрофлюидных компонентов управления вместо электрических позволит снизить риск замыкания, а также использовать окружающую среду робота в качестве одного из электродов. Собранный робот пропускает 94 процента видимого цвета, таким образом, становясь практически невидимым для человеческого глаза. Обнаружить робота можно, используя флуоресцентный краситель для подкрашивания проводящей жидкости внутри робота. Некоторые рыбы используют флуоресценцию для коммуникации между собой, например, для предупреждения об опасности.

Сам робот достигает 22 сантиметров в длину, пяти сантиметров в ширину и всего лишь нескольких миллиметров в толщину.

В дальнейшем робота планируется усовершенствовать, в частности, разработать систему регуляции глубины плавания, а также сделать изгибы его тела несколько ассиметричным для увеличения скорости передвижения.