В Петербурге пресекли канал поставки наркотиков из Евросоюза в Россию

У преступников изъяли 173 килограмма гашиша, другие наркотики и много различного оружия.

В Санкт-Петербурге Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел РФ совместно пресекли канал поставки наркотиков из Евросоюза в Россию. Как сообщили в ФСБ, изъято большое количество зелья, оружие, гранаты, шесть машин с тайниками.

— Федеральной службой безопасности и МВД РФ проведены оперативно-разыскные мероприятия по пресечению деятельности лиц, причастных к организации трансграничного канала поставок наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере из стран ЕС в Россию, — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

Там уточнили, что наркотики ввозились для последующего сбыта на территории Северо-Западного федерального округа. Задержаны россияне, являющиеся активными членами наркогруппировки.

— Из незаконного оборота изъято более 173 кг гашиша, около 1,8 кг кокаина, 5 тысяч таблеток 2С-В, 1,1 кг амфетамина, — отметили в ФСБ.

Возбуждено два уголовных дела — по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере").