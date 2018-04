Квартет ABBA записал две новые песни впервые за 35 лет

Шведская музыкальная группа ABBA записала новую песню впервые за 35 лет, сообщается в официальном "инстаграме" коллектива.

— Мы четверо почувствовали, что после 35 лет будет здорово объединить силы снова и отправиться в студию. Так мы и сделали. Потрясающе приятный опыт! — говорится в релизе.

Квартет создал две новые композиции, одна из которых — под названием I still have faith in you ("Я всё ещё верю в тебя) — выйдет в декабре. Сообщается, что песню исполнят цифровые версии членов музыкальной группы.

Считается, что группа распалась в 1982 году — тогда её участники последний раз появились в качестве группы в эфире британской телепрограммы The Late, Late Breakfast Show.