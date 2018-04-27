Новорождённого сына принца Уильяма назвали в честь убитого боевиками адмирала

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Новорождённого сына принца Уильяма назвали в честь убитого боевиками адмирала

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Офицер был родным дядей супруга британской королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа.

Новорождённого сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт назвали в честь адмирала Луи Маунтбеттена, который погиб в 1979 в ходе теракта, организованного боевиками Ирландской республиканской армии.

Лорд Маунтбеттен был родным дядей супруга британской королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа. При его участии состоялось знакомство и сватовство Филиппа к будущей королеве. Маунтбеттен погиб в 1979 в ходе подрыва его яхты боевиками.

Отметим, что у принца Уильяма и маленького принца Джорджа вторым именем тоже значится Луи. Букмекеры были уверены, что королевская семья не использует его в третий раз, тем более в качестве главного. Фаворитом у тех, кто делал ставки, было имя Артур, которое стало вторым для маленького принца.

В Кенсингтонском дворце ранее рассказали, что сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт назвали Луис Артур Чарльз. "Чарльз" в имени малыша — в честь его дедушки, наследника британского престола принца Уэльского Чарльза. При этом в королевской резиденции пояснили, что первое имя следует произносить только без "с", на французский манер.

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