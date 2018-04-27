Новорождённого сына принца Уильяма назвали в честь убитого боевиками адмирала

Новорождённого сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт назвали в честь адмирала Луи Маунтбеттена, который погиб в 1979 в ходе теракта, организованного боевиками Ирландской республиканской армии.
The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 апреля 2018 г.
The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ
Лорд Маунтбеттен был родным дядей супруга британской королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа. При его участии состоялось знакомство и сватовство Филиппа к будущей королеве. Маунтбеттен погиб в 1979 в ходе подрыва его яхты боевиками.
Are these the three figures from whom Prince #Louis Arthur Charles got his name?— Chris Ship (@chrisshipitv) 27 апреля 2018 г.
Lord Louis Mountbatten
Prince Arthur, Duke of Connaught
Prince Charles, Prince of Wales pic.twitter.com/p2JGIhKMXP
Отметим, что у принца Уильяма и маленького принца Джорджа вторым именем тоже значится Луи. Букмекеры были уверены, что королевская семья не использует его в третий раз, тем более в качестве главного. Фаворитом у тех, кто делал ставки, было имя Артур, которое стало вторым для маленького принца.
В Кенсингтонском дворце ранее рассказали, что сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт назвали Луис Артур Чарльз. "Чарльз" в имени малыша — в честь его дедушки, наследника британского престола принца Уэльского Чарльза. При этом в королевской резиденции пояснили, что первое имя следует произносить только без "с", на французский манер.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени