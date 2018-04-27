Новорождённого сына принца Уильяма назвали в честь убитого боевиками адмирала

Офицер был родным дядей супруга британской королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа.

Новорождённого сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт назвали в честь адмирала Луи Маунтбеттена, который погиб в 1979 в ходе теракта, организованного боевиками Ирландской республиканской армии.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 апреля 2018 г.

Лорд Маунтбеттен был родным дядей супруга британской королевы Елизаветы II, герцога Эдинбургского Филиппа. При его участии состоялось знакомство и сватовство Филиппа к будущей королеве. Маунтбеттен погиб в 1979 в ходе подрыва его яхты боевиками.

Are these the three figures from whom Prince #Louis Arthur Charles got his name?

Lord Louis Mountbatten

Prince Arthur, Duke of Connaught

Prince Charles, Prince of Wales pic.twitter.com/p2JGIhKMXP — Chris Ship (@chrisshipitv) 27 апреля 2018 г.

Отметим, что у принца Уильяма и маленького принца Джорджа вторым именем тоже значится Луи. Букмекеры были уверены, что королевская семья не использует его в третий раз, тем более в качестве главного. Фаворитом у тех, кто делал ставки, было имя Артур, которое стало вторым для маленького принца.

В Кенсингтонском дворце ранее рассказали, что сына герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт назвали Луис Артур Чарльз. "Чарльз" в имени малыша — в честь его дедушки, наследника британского престола принца Уэльского Чарльза. При этом в королевской резиденции пояснили, что первое имя следует произносить только без "с", на французский манер.