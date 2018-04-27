Взяли в строительном магазине. Появились кадры задержания членов ИГИЛ в ЯНАО

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Взяли в строительном магазине. Появились кадры задержания членов ИГИЛ в ЯНАО

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В ходе обысков у террористов были найдены религиозно-экстремистская литература и видео, пропагандирующие ИГИЛ.

Федеральная служба безопасности обнародовала видео задержания 20 членов ИГИЛ* в Новом Уренгое. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

На кадрах видно, что члены группировки были взяты в строительном магазине города.

Ранее сообщалось, что в ходе обысков у террористов были найдены религиозно-экстремистская литература, видео, пропагандирующие ИГИЛ, средства связи, при помощи которых злоумышленники связывались с эмиссарами, находящимися за рубежом.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.

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