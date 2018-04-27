Взяли в строительном магазине. Появились кадры задержания членов ИГИЛ в ЯНАО

Федеральная служба безопасности обнародовала видео задержания 20 членов ИГИЛ* в Новом Уренгое. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.
На кадрах видно, что члены группировки были взяты в строительном магазине города.
Ранее сообщалось, что в ходе обысков у террористов были найдены религиозно-экстремистская литература, видео, пропагандирующие ИГИЛ, средства связи, при помощи которых злоумышленники связывались с эмиссарами, находящимися за рубежом.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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