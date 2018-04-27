Не хайпом единым. Гнойный сорвал шоу Big Russian Boss, требуя тройной гонорар

Баттл-рэпер Вячеслав Мошнов, более известный как Гнойный, Слава КПСС, Соня Мармеладова ну и так далее, продинамил YouTube-шоу Big Russian Boss.
Как сообщает Super, Гнойный должен был стать гостем очередного выпуска передачи. Поначалу он согласился на предложенный гонорар, продюсеры шоу организовали студию и всё необходимое для съёмок, однако в последний момент артист запросил утроенный гонорар, что стало невыполнимой для организаторов просьбой.
В итоге съёмки сорвались.
Кстати, ранее Гнойный уже становился героем шоу Big Russian Boss — сразу после его легендарного баттла против Оксимирона, в котором Слава одержал победу со счётом 5:0.
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