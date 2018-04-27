"Шкода" сбила трёх пешеходов на тротуаре в Санкт-Петербурге

Легковой автомобиль "Шкода" вылетел на тротуар и сбил трёх пешеходов после столкновения с "приорой". Как сообщает пресс-служба регионального ГИБДД, все трое получили различные травмы.

— Водитель "Лады-Приоры", мужчина 1992 года рождения, совершил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора автомобилем Skoda Octavia, который от полученного удара выехал на тротуар и совершил наезд на троих пешеходов, — говорится в сообщении ГИБДД.

ЧП произошло на Бухарестской улице во Фрунзенском районе.