Disney создал костюм для виртуальной реальности, передающий физические ощущения

Компания Disney и исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Карнеги — Меллона представили собственную разработку. Они создали "силовой жилет".
Специальный костюм предназначен для использования вместе с устройствами виртуальной реальности. Костюм позволяет передавать тактильные ощущения для большего погружения в виртуальный мир.
За основу этого гаджета взяли обыкновенный спасательный жилет, в который встроили двадцать шесть воздушных отсеков с сенсорами, управляемыми компьютером. Сейчас специалисты продолжают работать над улучшением костюма.
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