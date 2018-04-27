Disney создал костюм для виртуальной реальности, передающий физические ощущения

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Disney создал костюм для виртуальной реальности, передающий физические ощущения

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Фото: © bruce mars

В компании заявили, что костюм даст возможность почувствовать объятия, удары и даже ощутить чувство от ползающей по телу змеи.

Компания Disney и исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Карнеги — Меллона представили собственную разработку. Они создали "силовой жилет".

Специальный костюм предназначен для использования вместе с устройствами виртуальной реальности. Костюм позволяет передавать тактильные ощущения для большего погружения в виртуальный мир.

За основу этого гаджета взяли обыкновенный спасательный жилет, в который встроили двадцать шесть воздушных отсеков с сенсорами, управляемыми компьютером. Сейчас специалисты продолжают работать над улучшением костюма.

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