Американцы простили Челябинску гимн Словакии, включённый после победы США

Сборная США по хоккею приняла извинения со стороны организаторов юниорского чемпионата мира в Челябинске за словацкий гимн, который прозвучал после победы американцев над российской командой.

Как америквнцам испортили победу над Россией в Челябинске. Одновременно с гимном США играл словацкий #WM18Russia #U18Worlds pic.twitter.com/aBEhjKkOV5 — Yevgeni Belousov (@AliGoWeed) 26 апреля 2018 г.

— На заседании директората юниорского чемпионата мира представители Федерации хоккея России (ФХР) и оргкомитета турнира принесли извинения за инцидент с гимном, и делегация USA Hockey их приняла, — сообщили изданию "Спорт-экспресс" в Международной федерации хоккея на льду.

Организаторы объяснили казус тем, что представители американской стороны не успели проверить правильность записи национального гимна. Музыка впервые звучала на челябинской арене.

Напомним, 26 апреля сборная США одержала победу над командой России в четвертьфинале юниорского чемпионата мира со счётом 5:1 (1:0, 0:1, 4:0). По окончании матча команды выстроились для того, чтобы прослушать национальный гимн в честь победителей. Однако организаторы включили одновременно словацкий и американский гимны, а через некоторое время музыка прервалась. Впрочем, хоккеистов из США произошедшее не смутило, и они допели гимн своей страны без музыкального сопровождения.