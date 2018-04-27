Путин призвал не "скатиться к новому изданию советского Госплана"

Глава государства отметил, что необходимо развивать инфраструктуру и поддерживать стратегическое планирование на предприятиях.

Президент России Владимир Путин призвал не возвращаться к регулированию производства в стране по образцу советского Госплана. Об этом глава государства заявил на встрече с Советом законодателей.

Лидер государства подчеркнул, что в данный момент применяются меры льготирования производства, а также другие способы избежания негативных явлений, которые связаны с перепроизводством.

— Но ни в коем случае нельзя нам скатиться к новому изданию советского Госплана, — сказал Путин, комментируя прозвучавшие на встрече предложения о квотировании производств и размещении производственных сил.

Путин добавил, что кризисы перепроизводства являются классическим явлением экономики рынка. Он также отметил, что есть необходимость развивать инфраструктуру и поддерживать стратегическое планирование на предприятиях.