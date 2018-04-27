Путин заявил, что отмена страховой медицины в РФ может привести к полному хаосу

Президент отметил необходимость совершенствования этой системы, однако подчеркнул, что делать это нужно аккуратно.

Отмена страховой медицины в России может привести к полному хаосу в этой сфере. Об этом в ходе Совета законодателей заявил президент страны Владимир Путин, отметив, что вопрос о госфинансировании медицины дискутируется постоянно.

— Специалисты считают, что, если сейчас начнём ликвидировать страховые формы медицины, то мы вообще придем к полному хаосу в этой сфере, — заявил российский лидер, подчеркнув необходимость аккуратного совершенствования этой системы.

Помимо того, президент предложил присутствующим на совещании поговорить на данную тему с министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, которая сможет "систематизировать" подход правительства к рассмотрению вопроса.