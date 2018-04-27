Путин благодарен, что россияне с пониманием отнеслись к ответным мерам против ЕС

По словам лидера страны, местные аграрии просят не отменять продэмбарго в отношении западных стран.

Президент РФ Владимир Путин благодарен россиянам, что они с пониманием отнеслись к введению ответных санкций против Запада, то есть ограничений на поставки сельхозпродукции.

— Надо поблагодарить граждан страны, которые в целом с пониманием отнеслись к тому, что на первом этапе мы в ответ на так называемые санкции ввели ограничения на поставки сельхозпродукции, — сказал президент на встрече с Советом законодателей.

По словам лидера страны, изначально понималось, что будет наблюдаться рост цен на продукты.

— Понимая это, мы поддержали наше сельское хозяйство, и ситуация нормализуется: и сельское хозяйство развивается, и товарный рынок наполняется, и цены стабилизировались, — подытожил глава государства.

Владимир Путин добавил, что введённые меры пошли на пользу аграриям.