Путин благодарен, что россияне с пониманием отнеслись к ответным мерам против ЕС

Президент РФ Владимир Путин благодарен россиянам, что они с пониманием отнеслись к введению ответных санкций против Запада, то есть ограничений на поставки сельхозпродукции.
— Надо поблагодарить граждан страны, которые в целом с пониманием отнеслись к тому, что на первом этапе мы в ответ на так называемые санкции ввели ограничения на поставки сельхозпродукции, — сказал президент на встрече с Советом законодателей.
По словам лидера страны, изначально понималось, что будет наблюдаться рост цен на продукты.
— Понимая это, мы поддержали наше сельское хозяйство, и ситуация нормализуется: и сельское хозяйство развивается, и товарный рынок наполняется, и цены стабилизировались, — подытожил глава государства.
Владимир Путин добавил, что введённые меры пошли на пользу аграриям.
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