Собянин подписал закон, продлевающий голосование на выборах мэра на два часа

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, который увеличивает на два часа время голосования на выборах. Речь идёт об избрании мэра Москвы, депутатов Мосгордумы и органов местного самоуправления.
Согласно документу, опубликованному на официальном портале мэра, теперь избирательные участки в Москве будут работать до 22 часов вечера.
Ещё одно изменение, которое вносит этот закон: сокращение числа подписей избирателей, достаточных для регистрации кандидатов на должность мэра Москвы. Теперь нужен не 1% а 0,5%.
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