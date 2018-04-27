Минюст внёс "Артподготовку" в список запрещённых НКО

В задачи экстремистской организации входила пропаганда идей расизма, сепаратистских и революционных настроений среди молодёжи, в том числе через Интернет.

Движение "Артподготовка"* было внесено в список запрещённых некоммерческих организаций (НКО). Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста. Уточняется, что "Артподготовка" стала в этом перечне 64-й.

Напомним, в октябре 2017 года организация была признана экстремистской по решению Красноярского краевого суда. Лидер организации Вячеслав Мальцев заочно арестован за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и объявлен в международный розыск.

Ранее Лайф сообщал, что участница "Артподготовки" из Красноярска получила условный срок за разжигание ненависти. А у члена организации в Новосибирске изъяли более 20 коктейлей Молотова.

* Деятельность организации запрещена в России