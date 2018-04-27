МИД Литвы вручил ноту белорусскому послу из-за пожара на БелАЭС

По мнению экспертов в области ядерной безопасности Вильнюса, случившийся в феврале пожар может иметь серьёзные последствия для безопасности АЭС.

Министерство иностранных дел Литвы вручило белорусскому послу Александру Королю ноту, в которой просит предоставить информацию о пожаре на строящейся Белорусской АЭС.

Пожар на атомной станции произошёл 17 февраля. Как сообщил официальный сайт БелАЭС, никакого возгорания на самом деле не было. Весь инцидент ограничился лишь коротким замыканием, в результате которого произошло нарушение изоляции силового кабеля. Однако, по версии активиста антиядерного движения Николая Уласевича, пожар действительно был и возник во время тестового запуска оборудования системы аварийной защиты реактора, из-за которого полностью выгорела щитовая.

В латвийском МИД отмечают, что об инциденте знают исключительно из СМИ и хотят узнать подробности.

Белорусская АЭС строится в Гродненской области всего в 50 километрах от Вильнюса. По мнению Литвы, строительство атомной станции представляет угрозу для безопасности страны.