"Сам не могу разобрать". Путин пожаловался на свой почерк

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"Сам не могу разобрать". Путин пожаловался на свой почерк

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Михаил Климентьев

Сегодня глава государства проводит встречу с членами Совета законодателей в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

Президент РФ Владимир Путин пошутил насчёт своего почерка, заявив, что пишет "как курица лапой". Сегодня на встрече с членами Совета законодателей при Федеральном собрании глава государства не смог прочитать свои же заметки.

— Нарисовал как курица лапой. Сам не могу разобрать, — посетовал президент.

Кстати, насчёт своего почерка Владимир Путин шутит уже не впервые — год назад на съезде РСПП президент также не смог расшифровать сделанные им самим записи.

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