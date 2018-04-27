Роскомнадзор возложил ответственность за интернет-сбои на помощников Telegram

В ведомстве призвали операторов связи и провайдеров прекратить создавать условия для работы мессенджера.

Ответственность за сбои в работе некоторых сайтов в Рунете лежит на зарубежных хостинг-провайдерах, которые помогают "Телеграму" обходить блокировку. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

— К сбоям в работе сайтов приводят действия ряда зарубежных компаний, продолжающих предоставлять "Телеграму" услуги хостинга, что является осознанным воспрепятствованием исполнению решения Таганского районного суда Москвы в отношении "Телеграма", — отмечается в сообщении.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что решение суда обязывает операторов связи и хостинг-провайдеров прекратить создание технических условий для работы мессенджера. В ведомстве сообщили, что проводят с бизнесом работу с тем, чтобы найти решения, позволяющие минимизировать риски, появившиеся в связи с блокировкой "Телеграма".

— В рамках этой работы принимаются локальные решения, которые позволяют интернет-ресурсам российских компаний продолжить деятельность. При желании к этой работе может присоединиться и "Яндекс", и "ВКонтакте", — подчеркнули в пресс-службе.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать "Телеграм" в России по решению Таганского суда Москвы из-за отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Позже специалисты ведомства начали ограничивать доступ к IP-адресам Amazon и Google, которые "Телеграм" использовал для обхода блокировки.

На этом фоне у ряда сторонних ресурсов возникали проблемы в работе в России. Так, ранее в СМИ появилась информация, что Роскомнадзор внёс IP-адреса соцсетей "Одноклассники", "ВКонтакте", "Твиттер" и "Фейсбук" в список запрещённых сайтов.