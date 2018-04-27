Путин призвал разобраться с кадастровой ценой недвижимости в России

Глава государства считает, что есть необходимость определить, где представлена рыночная оценка, а где "надутая".

Президент России Владимир Путин распорядился с кадастровой ценой недвижимости в каждом российском регионе. Об этом глава государства заявил на встрече с Советом законодателей.

— С этим нужно совершенно точно конкретно разбираться по каждому региону, — сказал президент.

Путин также предложил всем участникам встречи присоединиться для решения этого вопроса. Глава государства считает, что есть необходимость определить, где представлена рыночная оценка, а где "надутая".