Путин считает возможным принять модельный закон для операторов связи

Президент России Владимир Путин не исключил, что в стране может быть принят модельный закон для операторов связи. Об этом он заявил на встрече с Советом законодателей РФ.

— По поводу модельного закона для операторов связи надо посмотреть, лишним не будет, — отметил он, добавив, что подумать над подобной мерой будет целесообразным. — Это касается и злоупотреблений монопольным положением некоторых наших компаний, которые сдают в аренду свои объекты для операторов связи.