Путин считает возможным принять модельный закон для операторов связи

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Путин считает возможным принять модельный закон для операторов связи

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Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Президент России Владимир Путин не исключил, что в стране может быть принят модельный закон для операторов связи. Об этом он заявил на встрече с Советом законодателей РФ.

— По поводу модельного закона для операторов связи надо посмотреть, лишним не будет, — отметил он, добавив, что подумать над подобной мерой будет целесообразным. — Это касается и злоупотреблений монопольным положением некоторых наших компаний, которые сдают в аренду свои объекты для операторов связи.

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