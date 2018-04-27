"Саратовские авиалинии" обвинили МАК в клевете из-за сравнения их с убийцами

Сотрудник Межгосударственного авиационного комитета назвал представителей "Саратовских авиалиний" убийцами пассажиров Ан-148, который рухнул в Подмосковье. В ответ авиакомпания обратилась в региональное управление СК и прокуратуру с жалобой на клевету.

— Коллективное обращение от трёх сотрудников компании было подано в прокуратуру и следственный комитет Саратовской области. Сотрудник МАК заявил о том, что компания виновна в убийстве 71 человека, — приводит слова представителя "Саратовских авиалиний" ТАСС.

Пассажирский Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии" упал 11 февраля в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья, в результате трагедии 71 человек погиб.