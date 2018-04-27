"Всё плохо". Экс-командир ВСУ рассказал о состоянии украинской армии

По словам Владимира Шилова, украинские власти "угробили" добровольческие движения в стране.

Сильная украинская армия — это миф. Об этом в интервью украинскому изданию "Обозреватель" рассказал экс-командир ВСУ Владимир Шилов, отметив, что Вооружённые силы страны не могли войти в топ-10 сильнейших армий Европы из-за сильного ухудшения ситуации с украинскими военными.

— Если бы у людей была возможность расторгнуть контракт, то 50% моментально бы расторгло и ушло на гражданку, — отметил он. — Всё действительно плохо. Не дай бог, Россия дёрнется.

Как отметил Шилов, украинские власти "угробили" добровольческие движения в стране, а контрактники с ВСУ дел иметь больше не хотят.

Как ранее писал Лайф, с момента начала вооружённого конфликта на востоке Украины погибло более 10 тысяч человек, среди которых и 2383 украинских военнослужащих.