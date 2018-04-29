Как защитить квартиру от "майского нашествия воров"

Мясо замариновано на шашлык, сумки отправлены в багажник — всё, майские, отдых. А тем временем воры готовятся к упорной работе: ещё бы, хозяев не будет в квартире несколько дней, есть время и присмотреться, и подготовиться, и забрать все ценное. Как обезопасить своё жилище, чтобы по возвращени не было неприятных сюрпризов.

В первую очередь стоит переживать жителям высоток-новостроек: они считаются для грабителей лакомым кусочком. Дело в том, что соседи плохо знают друг друга, а значит, не смогут понять, незнакомец ли перед ними.

Совет первый — знакомимся с соседями

Конечно, это не даёт стопроцентной гарантии. Но приятельские отношения с соседями по этажу и "карману" может выручить. Скажем, ваша соседка баба Люба прекрасно знает, что вы — молодая семья с двумя детьми. Каковы шансы, что вы оставите ключи двоим молодым людям и попросите их вынести из квартиры всё?

— Рекомендуется договориться с соседями о том, чтобы они вынимали все письма из вашего почтового ящика, или можно абонировать специальный ящик для корреспонденции на почте, — напоминают в столичном МВД.

Так что потратьте 15 минут из своего напряжённого графика на знакомство с соседями.

Совет второй — не закрывайте окна плотными шторами

Плотно закрытые окна могут стать сигналом для воров — здесь никого нет. Однако и "полный обзор" оставлять не стоит. Постарайтесь найти не слишком плотные шторы и ими закрыть окна. Это также станет "намёком", что вы можете вернуться в любой момент.

Совет третий — нагло врите

Этот метод рассчитан на неопытных домушников. Но в случае с наркоманами и подростками-грабителями работает безотказно. Приклейте на вход табличку "находится под охраной ЧОП". Также оставьте недалеко от входа (с внутренней стороны) "маленькую красную лампочку", которая намекнёт потенциальным ворам, что квартира на сигнализации.

Поможет также имитатор собачьего лая. Времена, когда его можно было установить только на дверной звонок, к счастью, давно прошли. Сейчас есть специальные устройства, которые реагируют на любой подозрительный шорох и звучат совсем не "механически".

Совет четвёртый — купите розетку с таймером

Их сейчас продаётся великое множество в магазинах электроники. В среднем такое устройство можно приобрести за 500 рублей. Затем устанавливаем его (подробная инструкция прилагается, но можно и электрика вызвать), настраиваем на определённое время, подключаем лампу. В результате получаем включенную в строго определённое время лампу и "эффект присутствия", по крайней мере для воров.

Совет пятый — попросите друзей

Это не обеспечит постоянного присмотра, но хотя бы постоянный мониторинг в такой ситуации не повредит. Можно договориться с близкими друзьями, которые в курсе вашего отъезда, поочерёдно проверять дом. От количества приятелей зависит, ежедневно или раз в пару дней.

Если кто-то согласится пожить на время вашего отсутствия, то проблемы, конечно, отпадают.

Совет шестой — "Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе"

Все украшения, ценные бумаги и деньги отнесите в банк. Ведь гораздо дешевле взять в аренду ячейку, чем лишиться всех ценностей.

Совет седьмой — "Забронируйте" окна

Совет особенно актуален для жителей первого, второго и третьего этажей. Воры в эти квартиры нередко попадают через окна. Решётки часто нет времени ставить, да и громоздко это и не так красиво.

Спасти ситуацию может бронирующая защитная плёнка. Она стоит не дороже 10 тысяч рублей на одно окно, но зато это будет практически гарантией, что к вам не вломятся хотя бы с этой стороны.

Совет восьмой — помалкивайте

Прекратите "на весь Интернет" томно вздыхать, что скоро в отпуск. А когда, наконец, в него уедете — массово постить фото в соцсетях. Приедете и всё опубликуете — заодно вспомните о хорошо проведённом времени. Воры не дремлют — они вполне могут отследить жертву по соцсетям.

Кроме того, забудьте, что такое обсуждать в транспорте планируемые долгие поездки. Вас могут услышать грабители и "проводить" до квартиры.