МВД произвело выемку документов в Российском союзе автостраховщиков

По словам представителя РСА, изъятые бумаги касаются работы исключительно одной компании, которая ушла с рынка ещё в прошлом году.

МВД произвело выемку документов в офисе Российского союза автостраховщиков. Там пояснили, что это касается активов одной из страховых компаний.

— Сегодня прошла выемка документов ГУБЭП в РСА по вопросу о возбуждении уголовного дела по одной из страховых компаний, ушедших с рынка в 2017 году. Деятельности РСА это не касается. Выемка документов касалась вывода активов страховщиком и не ограничивалась только вопросами ОСАГО, — говорится в обращении организации.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник на страховом рынке, речь идёт о нескольких страховых компаниях, в том числе о фирме "Страж", которая лишилась лицензии в ноябре прошлого года.