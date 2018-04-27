Путин поручил создать новый географический атлас мира

Отмечается, что атлас будет создаваться под контролем Министерства обороны России.

Президент России Владимир Путин поручил Росреестру и Русскому географическому обществу создать новый атлас мира. Об этом глава государства заявил на заседании попечительского совета Русского географического общества.

Отмечается, что атлас будет создаваться под контролем Министерства обороны России, которое должно обеспечить доступность своих картографических материалов для создателей атласа.

— Я прошу заняться созданием атласа Росреестр вместе с экспертами Русского географического общества и при участии Минобороны, — сказал глава государства.

Ранее Путин призвал не искажать географическую правду, удаляя русские топонимы с карты мира.