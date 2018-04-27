Пугала смертью внуков. В ЯНАО экстрасенс выманила у пенсионерки больше миллиона

О "тяжёлой болезни" и грозящей семье опасности пострадавшая узнала во время просмотра телевизора.

Жительница Ноябрьска в ЯНАО заплатила "целителям" больше миллиона рублей за неделю, чтобы излечиться от "страшной болезни". Пенсионерка набрала кредитов и заняла крупные суммы у друзей на телефонные сеансы с экстрасенсами.

При этом о "тяжёлой болезни" и грозящей семье опасности пострадавшая узнала во время просмотра передачи про экстрасенсов. Героиня шоу с экрана заявила, что видит "сильно больную женщину", и призвала обратиться к ней за помощью. Заворожённая увиденным пенсионерка подумала, что "целительница" обращается именно к ней, и сразу же позвонила.

— Пока сеансы шли, я действительно чувствовала себя лучше. Сначала внесла 28 тысяч рублей, потом ещё столько же. Потом они стали просить по 120 тысяч. А потом, когда я поняла, что суммы огромные, начали пугать, что не станет внуков, — приводит слова потерпевшей портал URA.RU.

В результате пенсионерка потратила все свои сбережения, одолжила деньги у знакомых и набрала кредитов. Теперь она ищет помощи у жителей города, чтобы рассчитаться с долгами.