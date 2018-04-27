Всё в дом. Ким Чен Ына заподозрили в перевозке с собой личного туалета

Лидер КНДР Ким Чен Ын берёт с собой в поездки личный туалет. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление бывшего сотрудника подразделения армии по охране лидера и его семьи Ли Ён Голь.
— В качестве замены пользования общественным туалетом у лидера Северной Кореи есть личный туалет, который следует за ним, когда тот путешествует, — заявил Ли Ён Голь.
По его словам, экскременты Ким Чен Ына могут содержать информацию о его здоровье и не должны попасть в руки третьим лицам.
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