Всё в дом. Ким Чен Ына заподозрили в перевозке с собой личного туалета

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Всё в дом. Ким Чен Ына заподозрили в перевозке с собой личного туалета

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Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: © REUTERS

Как сообщается, такая мера необходима, чтобы информация о состоянии его здоровья оставалась конфиденциальной.

Лидер КНДР Ким Чен Ын берёт с собой в поездки личный туалет. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на заявление бывшего сотрудника подразделения армии по охране лидера и его семьи Ли Ён Голь.

— В качестве замены пользования общественным туалетом у лидера Северной Кореи есть личный туалет, который следует за ним, когда тот путешествует, — заявил Ли Ён Голь.

По его словам, экскременты Ким Чен Ына могут содержать информацию о его здоровье и не должны попасть в руки третьим лицам.

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