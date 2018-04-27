Конгресс США не нашёл свидетельств "сговора" между Трампом и Россией

Комитет Конгресса США не нашёл никаких свидетельств "сговора" между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Правительством России. Об этом говорится в опубликованном ведомством докладе.

— Комитет не нашёл никаких свидетельств в пользу того, что предвыборный штаб Трампа сговаривался, координировался и вступал в заговор с российским правительством, — говорится в докладе.

Также не обнаружено доказательств того, что помощники Трампа участвовали во взломе и публикации данных Хиллари Клинтон.

— Нет никаких данных, что помощники Трампа участвовали в краже или публикации электронных писем штаба Клинтон, — говорится в докладе.

Установлено только, что помощники Трампа многократно и неосмотрительно контактировали с WikiLeaks.