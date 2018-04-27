Бросание камней в мину закончилось гибелью мальчика под Калининградом

Сообщается, что, предварительно, взорвалась мина времён Великой Отечественной войны.

На полигоне под Калининградом мальчик и две девочки устроили игру с киданием камней в мину. Как стало известно Лайфу, мальчик погиб.

Девочки находятся в шоковом состоянии. У одной ранение левого плеча, у другой небольшая царапина. Дети доставлены в областную больницу.

Известно, что сам полигон заброшен ещё с 90-х годов и ничем не огорожен. Инцидент произошёл около трёх часов дня по местному времени. Погибший — Иван С. Ему около 8–9 лет.

Две девочки — 10-летняя Алина В. и шестилетняя Анастасия М. — выжили благодаря тому, что отбежали на 30 метров от места, где сдетонировал боеприпас.

Предварительно, взорвалась мина времён ВОВ.

Другие подробности выясняются. На месте ждут взрывотехников.