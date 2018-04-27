Будет жарко! МЧС предупредило об аномальной погоде в Крыму

В степных районах полуострова столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Жара продержится 5 дней.

Главное управление МЧС России по Республике Крым предупредило жителей полуострова о том, что с 29 апреля по 3 мая установится аномально жаркая для этого времени погода. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства.

— Главное управление МЧС России по Республике Крым предупреждает: по данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в период с 29 апреля по 3 мая 2018 года в Крыму ожидается аномально жаркая погода, — говорится в сообщении.

Начальник Крымского Гидрометцентра Татьянка Любецкая сообщила ТАСС, что в степных районах полуострова в дневное время воздух прогреется до 30 градусов тепла, а в прибрежных — до 25.

Спасатели рекомендуют жителям принять необходимые меры предосторожности: людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, ограничить своё пребывание на солнце, а также не рекомендуют разводить костры и сжигать мусор в пожароопасных местах.