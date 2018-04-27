В Челябинске женщину побрили налысо и заставили съесть её волосы

При этом правоохранителям преступники заявили, что потерпевшая сама захотела полакомиться растительностью.

В Челябинске суд отправил в колонию мужчину и женщину, которые заставили знакомую переписать на них свою долю в квартире. Как стало известно порталу URA.RU, злоумышленники при этом обрили потерпевшую и накормили собственными волосами.

По версии следствия, ссора между парой и местной жительницей произошла во время алкогольной вечеринки. В ходе конфликта злоумышленники взяли машинку для стрижки волос и обрили свою оппонентку налысо, после чего заставили её съесть собственные волосы. Когда же женщина сопротивлялась, сообщники загнали её под стол, избили молотком и заставили переписать на них свою долю в квартире.

Полицию вызвали услышавшие шум соседи. При этом после приезда правоохранителей злоумышленница бросила подельника и сбежала через окно. Однако вскоре её задержали.

Свою вину обвиняемые так и не признали. По их словам, женщина сама изъявила желание съесть волосы, а квартиру она им просто подарила. Тем не менее суд посчитал их вину доказанной и приговорил мужчину к четырём годам колонии, а его сообщницу — к четырём годам и семи месяцам.