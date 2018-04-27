"В еде был наркотик". В Венгрии россиянки попали в клинику, поужинав в ресторане

За одну ночь в токсикологию привезли не менее 15 человек — у них в крови был обнаружен наркотик.

Две жительницы Казани оказались в больнице после ужина в популярном ресторане в Будапеште, венгерской столице. За одну ночь, по словам медиков, в токсикологии оказались не менее 15 человек — у всех в организме было обнаружено наркотическое вещество.

— Мы <...> пошли пробовать традиционный венгерский гуляш в For Sale Pub. Когда по дороге домой закружилась голова, мы поняли, что нам что-то подмешали в еду, — вспоминает девушка.

В больнице утром выяснилось, что это был атропин — сильный наркотик. Как сказали врачи, хорошо, что все выжили и не потеряли память.