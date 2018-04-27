Голландские эксперты сделали тестовые проколы на полигоне "Ядрово" для дегазации

Все работы по монтажу системы дегазации планируется выполнить за четыре-пять недель.

Голландские специалисты компании Multriwell провели сегодня на полигоне "Ядрово" три тестовых прокола и установку гибкой вертикальной скважины с помощью специальной иглы-стичера. Отмечается, что утром 28 апреля команда приступит к проколам первого из 17 участков карты полигона. Всего же в теле полигона будет сделано 5000 проколов.

— Завтрашние работы будут проведены на площади в 3000 квадратных метров, — рассказал коммерческий директор компаний Multriwell и Trisoplast Mineral Liners Юджин Тиммерманс. — Через каждые три метра будут производиться проколы, сверху они будут покрываться изолирующим материалом.

Как отметил Тиммерманс, у специалистов есть оборудование, которое фиксирует количество выбросов, и в случае внештатной ситуации об этом будет известно.

— Это прибор для фиксации газов: кислорода, сероводорода, метана и углекислого газа. Этот процесс безопасный, — добавил он.

По словам представителя оператора полигона "Ядрово" Максима Конопко, голландские специалисты планируют выполнить все работы по монтажу системы дегазации за четыре-пять недель.

Как ранее писал Лайф, в Подмосковье начала работу новая часть мусорного полигона "Ядрово".