"90-е возвращаются". При перестрелке в центре Екатеринбурга погибли два человека

Очевидцы рассказали, что услышали четыре хлопка, после чего тело одного из сотрудников офиса нашли с огнестрельным ранением.

В результате перестрелки в одном из офисов в ЖК "Бажовский" в центре Екатеринбурга погибли два человека. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области, один умер на месте происшествия, другой — в больнице.

По данным местных СМИ, стрельба произошла в помещении, которое арендует компания "Аркос-М". Очевидцы рассказали, что слышали четыре хлопка, после чего тело сотрудника офиса нашли с огнестрельным ранением. Ещё одного участника перестрелки доставили в больницу, однако спасти его не удалось. Жители Екатеринбурга поделились фотографиями с места преступления в соцсетях и написали под кадрами "90-е возвращаются".

Сейчас здание оцеплено, выясняются обстоятельства и причины конфликта.