Трамп оценил доклад Конгресса США о "российском вмешательстве"

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Трамп оценил доклад Конгресса США о "российском вмешательстве"

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Президент США Дональд Трамп. Фото: © Flickr/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад американского конгресса, в котором отрицается "сговор" между предвыборным штабом главы Штатов и Правительством России.

— Отчёт комитета по разведке только что вышел. "Никаких свидетельств", что кампания Трампа "вступила в сговор, координировалась или действовала сообща с Россией". Кампания Клинтон заплатила за компромат, полученный из России, — вау! — пишет Трамп в своём "твиттере".

По мнению американского лидера, тотальная охота на ведьм, которую устроили в Вашингтоне после его победы на выборах, должна теперь завершиться.

Комитет Конгресса США не нашёл никаких свидетельств "сговора" между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Правительством России. Также не обнаружено доказательств того, что помощники Трампа участвовали во взломе и публикации данных Хиллари Клинтон.

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