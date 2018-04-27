В Воронеже пропавшую пенсионерку нашли мёртвой на могиле близких

Поиски продолжались несколько дней. Исчезнувшую женщину обнаружили на могиле одного из её близких.

Пропавшую в Воронеже 84-летнюю Нину Автономову нашли мёртвой на Юго-Западном кладбище города. Об этом сообщают "Вести-Воронеж".

Пенсионерка пропала 24 апреля. В тот день она ушла из дома, не сообщив домашним, куда она собирается пойти. С тех пор она не выходила на связь. Поиски начали в тот же день, спустя два дня к ним подключились волонтёры поисково-спасательного отряда "Черноземье".

Мероприятия были прекращены через несколько часов, когда пенсионерку нашли мёртвой на Юго-Западном кладбище. Она лежала на могиле близких.