В Воронеже пропавшую пенсионерку нашли мёртвой на могиле близких

Пропавшую в Воронеже 84-летнюю Нину Автономову нашли мёртвой на Юго-Западном кладбище города. Об этом сообщают "Вести-Воронеж".
Пенсионерка пропала 24 апреля. В тот день она ушла из дома, не сообщив домашним, куда она собирается пойти. С тех пор она не выходила на связь. Поиски начали в тот же день, спустя два дня к ним подключились волонтёры поисково-спасательного отряда "Черноземье".
Мероприятия были прекращены через несколько часов, когда пенсионерку нашли мёртвой на Юго-Западном кладбище. Она лежала на могиле близких.
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