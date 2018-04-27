Киев введёт в Донбассе "особый порядок" после переименования военной операции

Согласно документу, территория региона будет разделена на две части — линию огня и безопасную местность.

Украина намерена ввести в Донбассе "особый порядок" после начала новой военной операции ВСУ в регионе. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на соответствующее распоряжение.

В частности, "порядок" предусматривает предоставление органам безопасности и обороны и другим государственным органам специальных полномочий, которые необходимы для осуществления нацбезопасности и обороны.

Согласно документу, территория Донбасса будет разделена на две части — линию огня и безопасную местность, в которой могут быть созданы районы ограниченного доступа и запретные зоны. Местами боевых действий будет считаться охваченная боями территория вдоль линии фронта.

Напомним, 13 апреля украинский президент Пётр Порошенко заявил, что смена формата военной операции в регионе — с "антитеррористической операции" на "операцию объединённых сил" — произойдёт 30 апреля.