Захарова припомнила Хейли госдолг США в $21 трлн

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Вашингтон платит в бюджет организации больше, чем три крупнейших страны-донора.

— Объём неуплаченных США взносов в 2018 году (в том числе за 2017 год), включая взносы в регулярный бюджет ООН, взносы в бюджеты операций по поддержанию мира и в международные трибуналы, составляет 2 млрд 278 млн 520 тыс. 306 долларов и 88 центов, — написала Мария Захарова на своей странице в "Фейсбуке".

Кроме того, она напомнила, что США имеют задолженность перед ЮНЕСКО, из состава которой те вышли в 2017 году, более 500 миллионов долларов. Также она добавила, что подобными заявлениями Никки Хейли, по сути, признаёт, что американцы пытаются купить международную солидарность.

— Вы, Никки, видимо, не знаете, но государственный долг Соединённых Штатов Америки составляет $21 трлн, а именно — 106% ВВП США. Исходя из вашей логики, с вами не то что голосовать, а разговаривать никто не должен, — подытожила Мария Захарова.

Поводом для комментария дипломата послужили слова возмущения Хейли о том, что в прошлом году входящие в ООН страны голосовали вместе с США только в 31% случае. При этом Вашингтон оплачивает 22% бюджета ООН.