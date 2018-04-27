Курс евро упал ниже 75 рублей

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Курс евро упал ниже 75 рублей

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Фото: ©Flickr/Dani Lütolf

Рубль усилил рост и попытался отбить уровень 62 у доллара и 75 у евро на фоне возможного ослабления санкций США против российской компании En+ Group.

По состоянию на 18:30 мск евро торговался на Московской бирже на минимальной отметке в 74,70 рубля. Курс доллара во время торгов также снизился до минимального показателя за день — 61,70 рубля.

Напомним, En+ обратилась в Минфин США за послаблениями по санкциям, проинформировав при этом, что Олег Дерипаска согласился снизить долю в компании до уровня ниже 50% и покинуть совет директоров.

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