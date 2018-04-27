"Москаль, не трогай". В Москве заминировали машину украинским языком

Кинологи внимательно обследовали автомобиль, но угрозы были найдены только на бумаге.

Минувшей ночью в столичное ОВД "Якиманка" поступило сообщение о том, что в районе метро Октябрьская на 1-м Спасоналивковском переулке стоит минивэн с подозрительной запиской на украинском языке. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на место ЧП, на боковом стекле машины они обнаружили лист формата А4.

— Запретная зона!!! Москаль, не трогай мою машину — она заминирована!!! (Заборонена зона!!! Москаль, не чiпай мою машину — вона замiнована!!!), — говорилось в записке.

Автомобиль обследовали кинологи. Никакой бомбы или взрывчатки не обнаружили. Оказалось, что авто принадлежит жительнице подмосковных Люберец. Её вызвали в полицию для дачи объяснений.