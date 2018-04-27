Дерипаска согласился снизить долю в En+ Group и вышел из совета директоров

Вместе с тем компания обратилась в Минфин США с просьбой продлить транзакции до 31 октября.

Российский предприниматель Олег Дерипаска согласился снизить долю в En+ Group до уровня ниже 50%, а также покинуть совет директоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу самой компании.

Вместе с тем En+ обратилась в Минфин США, который внёс её в санкционные списки, с просьбой продлить транзакции с компанией до 31 октября текущего года.

Других подробностей пока не приводится.

Напомним, что Дерипаска является одним из лиц, попавших в новый санкционный список американских властей. Под ограничения также попали подконтрольные ему компании En+, "Русал" и ГАЗ. После введения санкций акции "Русала" и En+ упали на Московской бирже почти на 20%, а сам Дерипаска, как сообщалось ранее, потерял в результате около $1 млрд.