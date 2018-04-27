Засосало в чёрную дыру. В Ростове машина ушла под землю из-за обвала асфальта

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Засосало в чёрную дыру. В Ростове машина ушла под землю из-за обвала асфальта

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Примечательно, что это уже не первый подобный случай на этом участке пути — покрытие здесь проваливалось весной 2016 года.

В центре Ростова произошёл обвал асфальта, в яму по неосторожности провалился внедорожник Volkswagen. Инцидент произошёл на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Ворошиловского, передаёт паблик "Ростов главный".

Движение на улицах здесь перекрыто, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Сообщается, что подобное на данном участке пути происходит не впервые. Асфальт здесь уже проваливался весной 2016 года. Тогда коммунальщики залатали образовавшуюся дыру за несколько дней.

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