В мэрии Москвы назвали провокацией призыв оппозиции к митингу на Тверской

Пока организаторы собрания официально от предложенной площадки на проспекте Сахарова не отказались.

Власти Москвы считают провокацией призыв сторонников блогера Алексея Навального выйти 5 мая на несанкционированный митинг на Тверскую улицу. Согласованную столичными властями площадку на проспекте Академика Сахарова призывается игнорировать.

— Кроме того, что это безответственно и очередная провокация, комментариев никаких нет и быть не может. Мы идём на всё для того, чтобы найти какой-то компромисс, но мы видим, как складывается ситуация: организаторы призывают людей нарушать закон, — приводит ТАСС слова главы Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимира Черникова.

Он пояснил, что пока организаторы митинга официально не отказались от проведения акции на проспекте Сахарова. При получении такого отказа в мэрии намерены "предпринять все необходимые шаги в соответствии с законом".

— Мы в обязательном порядке сообщим и в московскую прокуратуру, и в ГУВД о готовящейся несанкционированной акции, чтобы к организаторам были приняты самые строжайшие меры, — сказал Черников.