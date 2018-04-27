Следователи выяснили причину крушения самолёта с футболистами клуба "Шапекоэнсе"

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Следователи выяснили причину крушения самолёта с футболистами клуба "Шапекоэнсе"

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Фото: © REUTERS/Fredy Builes

Нехватка топлива стала причиной крушения самолёта с игроками бразильского футбольного клуба "Шапекоэнсе". Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на главу бразильского следственного комитета Мигеля Камачо.

— Авария произошла из-за недостатка топлива в самолёте по причине ненадлежащего контроля авиакомпанией, выполнявшей рейс, за форс-мажорными ситуациями, — сказал Камачо.

Напомним, что 29 ноября 2016 года воздушное судно, на котором находились игроки "Шапекоэнсе", потерпело крушение в Колумбии. В результате авиакатастрофы погиб 71 человек, в их числе 19 футболистов команды. Выжили только шестеро, из которых трое являются игроками. В живых также остались журналист Рафаэл Энзел и двое членов экипажа.

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