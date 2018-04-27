Фильм о ДНР выиграл кинофестиваль Tribeca и стал претендентом на "Оскар"

Главную роль в ленте исполнил писатель и заместитель командира одного из батальонов в Донбассе Захар Прилепин.

Короткометражный фильм "Дежурство" российского режиссёра Ленара Камалова об ополченце из ДНР завоевал главный приз на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке. Как сообщила пресс-служба проекта, отечественная картина удостоилась данной награды впервые за 17-летнюю историю фестиваля.

— Главный приз Best Narrative Short получил короткометражный фильм "Дежурство" (PhoneDuty) российского режиссёра-дебютанта Ленара Камалова, — отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что победитель фестиваля Tribeca автоматически попадает в число 250 картин, претендующих на кинопремию "Оскар".

Фильм рассказывает об ополченце из ДНР с позывным Кот, роль которого исполнил писатель и заместитель командира одного из батальонов в Донбассе Захар Прилепин. По словам создателей, кинолента показывает конфликт на востоке Украины и демонстрирует, как война влияет на всех, кто в неё вовлечён.

Tribeca Film Festival, одним из идейных вдохновителей которого стал актёр Роберт де Ниро, проводится в Нью-Йорке с 2002 года. Артист задумал проект после терактов 11 сентября 2001 года как эмоциональную альтернативу пессимистичным настроениям в городе.