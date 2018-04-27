Продюсер "Джинсовых мальчиков" отправился в колонию за совращение детей

Мужчина обвиняется в 4 эпизодах сексуального насилия в отношении детей, которым не исполнилось и 14 лет.

Мещанский районный суд Москвы приговорил продюсера детских поп-групп, в том числе "Джинсовых мальчиков" и "Бэтмэн", Сергея Грушевского к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает омский портал "Город55".

Сергея Грушевского задержали в апреле 2017 года в Москве. Ему были предъявлены обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух детей. По данным следствия, он вступал в интимную близость с подростками в своей квартире на проспекте Мира ещё 5 лет назад.

Заседания суда проходили в закрытом режиме. Подсудимый был осуждён по по статьям 132-й, ч. 4-й, п. Б и 135-й, ч. 2-й.