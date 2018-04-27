Погиб, заигравшись. СК показал кадры с миной, убившей мальчика под Калининградом

Напомним, что в результате необычной игры также были ранены две девочки шести и десяти лет.

Следственный комитет России обнародовал видео с миной, которая убила мальчика на полигоне под Калининградом. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

На кадрах запечатлено место детонации боеприпаса, а также осколки мины.

Ранее стало известно, что в результате опасной игры — метания камней в боеприпас — погиб мальчик, ранения получили две девочки шести и десяти лет. Последние выжили благодаря тому, что отбежали на 30 метров от места, где сдетонировал боеприпас.