Погиб, заигравшись. СК показал кадры с миной, убившей мальчика под Калининградом

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Погиб, заигравшись. СК показал кадры с миной, убившей мальчика под Калининградом

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Напомним, что в результате необычной игры также были ранены две девочки шести и десяти лет.

Следственный комитет России обнародовал видео с миной, которая убила мальчика на полигоне под Калининградом. Об этом сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

На кадрах запечатлено место детонации боеприпаса, а также осколки мины.

Ранее стало известно, что в результате опасной игры — метания камней в боеприпас — погиб мальчик, ранения получили две девочки шести и десяти лет. Последние выжили благодаря тому, что отбежали на 30 метров от места, где сдетонировал боеприпас.

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