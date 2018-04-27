Приняли за бомжа и не стали спасать. Под Киевом поезд дважды переехал художника

Когда мужчина садился в электричку, его толкнули и он упал на рельсы, а тронувшийся состав отрезал ему ноги.

Под Киевом электричка отрезала ноги упавшему на рельсы мужчине. Им оказался художник и преподаватель института Сергей Галчанский. Находившиеся на станции пассажиры приняли 63-летнего мужчину за бомжа и не стали оказывать помощь. Через какое-то время его снова переехало — уже товарным поездом, сообщает украинское издание "Факты".

Трагедия произошла в киевской области в городе Боярке. В прошлую субботу художник приехал туда из Киева, чтобы навестить могилы родных на кладбище. Когда Сергей садился на обратную электричку, его толкнули и он упал на рельсы, а тронувшийся состав отрезал ему ноги.

Сотрудники станции долго ничего не предпринимали, мужчину переехали ещё раз — уже товарный поезд. Его госпитализировали в крайне тяжёлом состоянии с большими потерями крови. Каким-то чудом Сергей остался жив. Обе ноги пришлось ампутировать.

Когда приехала скорая, мужчину забрали в Боярскую райбольницу. Он был в очень тяжёлом состоянии. 22 апреля его перевели в Киев.

Также сообщается, что Сергей Галчанский входил в Союз художников Украины, он рано овдовел и один вырастил двух дочерей.