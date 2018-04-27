Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по созданию "российского Amazon"

Отмечается, что предприятие сфокусирует усилия в создании маркетплейса, доставке товаров и развитии онлайн-торговли.

Сбербанк и "Яндекс" закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе сервиса "Яндекс. Маркет", который призван стать российским аналогом Amazon. Об этом говорится в совместном сообщении кредитной организации и интернет-компании.

— Перед компанией стоят амбициозные задачи в соответствии с тем бизнес-планом, который мы согласовали с компанией "Яндекс" как акционеры. Мы хотим построить на базе "Яндекса. Маркет" российский Amazon, и очень надеюсь, что у нас всё получится, — прокомментировал сделку глава Сбербанка Герман Греф.

Отмечается, что предприятие сфокусирует усилия в трёх направлениях: создании маркетплейса, обработке и доставке товаров, развитии трансграничной онлайн-торговли, а также развитии "Яндекса. Маркет" как агрегатора товаров и сравнения цен.

"Яндекс. Маркет", который оценивается сторонами в 30 миллиардов рублей, получит ещё столько же от Сбербанка. Таким образом, на момент закрытия сделки новый сервис оценивается в 60 миллиардов рублей. Предприятие возглавит гендиректор "Яндекса. Маркет" Максим Гришаков, а "Яндекс" и Сбербанк будут владеть в нём равными неконтрольными долями.

О подписании соглашения о создании "российского Amazon" стало известно в декабре 2017 года. ФАС в начале апреля одобрила ходатайство Сбербанка о создании совместной онлайн-площадки с "Яндексом".